“È una partita importantissima. Vale 3 punti come le altre, però a livello di motivazioni una vittoria potrebbe ribaltare la nostra situazione“. Sono queste le parole di Cesc Fabregas, tecnico del Como, alla vigilia della partita contro il Venezia. Si tratta di un altro scontro per la salvezza, che il Como affronta senza Alberto Moreno: “Ha uno stiramento al flessore. Starà fuori circa 2-3 settimane, l’obiettivo è recuperarlo per la sfida contro il Lecce. Sergi Roberto tornerà in gruppo da mercoledì, l’obiettivo è averlo contro la Roma“. Pepe Reina confermato in porta, mentre in attacco c’è dubbio tra Cutrone e Belotti: “Ho deciso chi giocherà. La squadra non sa niente: è possibile che Belotti parta titolare in tutte le partite“. Sui veneziani: “Hanno sempre fatto prestazioni per vincere. La palla a volte va dentro e a volte no, questo è il calcio. Noi dobbiamo essere sereni perché stiamo facendo tutto affinché le cose vadano bene. Prendo questa partita per quello che è: una gara importante, contro un grande allenatore come Di Francesco e contro una bella squadra come è il Venezia. La nostra mentalità deve essere di difendere e attaccare tutti. Siamo in un momento in cui abbiamo bisogno di tutti, stiamo prendendo troppi gol, ma stiamo lavorando per fare di più. Chiedo grandissima attenzione in fase difensiva, poi le occasioni, tranne contro la Juventus, le abbiamo sempre create”, ha concluso.