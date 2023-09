Bayern Monaco, frattura dell’avambraccio sinistro per Gnabry: dovrà essere operato

Tegola per il Bayern Monaco di Tuchel. Serge Gnabry si è fratturato l’avambraccio sinistro durante la sfida di Coppa di Germania contro il Munster. “Serge verrà operato mercoledì e rimarrà assente per diverse settimane”, ha detto l’allenatore in un comunicato rilasciato dal club bavarese. Gnabry ha dovuto lasciare il campo all’11’ della partita dopo uno scontro con il portiere avversario Johannes Schenk.