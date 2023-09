Ucraina contro Uefa: “Non partecipiamo a tornei di calcio in cui sono presenti squadre russe”

L’Ucraina attacca l’Uefa, che ieri ha deciso di riammettere le squadre giovanili russe con giocatori minorenni nelle competizioni internazionali, annunciando di boicottare i tornei in cui sono presenti club russi: “L’Uaf insiste nel mantenere le precedenti decisioni della Uefa e della Fifa per impedire a tutte le squadre russe di partecipare a competizioni internazionali sotto l’egida di queste organizzazioni. L’Uaf conferma che non parteciperà ad alcuna competizione che coinvolga squadre russe e fa appello alle altre federazioni affiliate alla Uefa chiedendo di boicottare eventuali partite che coinvolgono squadre della Federazione Russa”.