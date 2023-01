Bayern Monaco, De Ligt: “In Bundesliga tutte le squadre giocano le partite ad alta intensità”

Il difensore del Bayern Monaco, Matthijs De Ligt, nel corso di una conferenza stampa, ha raccontato i suoi primi mesi trascorsi nella Bundesliga: “Il campionato tedesco è un torneo nel quale tutte le squadre giocano le partite da alta intensità, tutti quanti lavorano molto duramente. Questa per me è stata la più grande sorpresa in Germania. La Serie A ha livello abbastanza simile a quello della Bundesliga, ma ci sono filosofie diverse. Alla fine sono entrambi ottimi campionati, ora sono felice di essere qui”.