Biathlon, individuale maschile Ruhpolding: vince Boe, Giacomel show in 5ª posizione

Oggi è andato in scena l’individuale maschile a Ruhpolding, Germania, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. L’Italia si presenta con sei azzurri al via. Da seguire con attenzione Tommaso Giacomel con il pettorale numero 5, poi troviamo Didier Bionaz con il 30, Patrick Braunhofer con il 48, Daniele Cappellari con il 54, Daniele Fauner con il 71.

Domina la Norvegia con Boe J. che vince in 48:48.4 davanti al connazionale Christiansen, a 9.9 dalla vetta. Lo sloveno Fak, a 29.3 da Boe, impedisce la tripletta norvegese mettendosi dietro il campione del mondo uscente Laegreid, a 42.8 dalla prima posizione. Miglior risultato in carriera per Tommaso Giacomel, che chiude 5° a 47.6 dalla vetta. Ottima prova al poligono con un 19/20 e un solo errore nel secondo poligono.

Il norvegese Boe domina sugli sci ma perde il vantaggio accumulato commettendo un errore al primo poligono. Ottimo 5/5 per Giacomel che recupera il distacco dai primi e inizia il secondo giro con un ritardo di 2 secondi da Hartweg e a 1 secondo dal podio, che vede proprio Boe in terza posizione. Miglior prestazione al poligono per il campione del mondo in carica Laegreid.

Nel secondo giro Giacomel resiste e guadagna su Boe chiudendo con un altro 5 su 5 al poligono in piedi andando in testa con 25 secondi di vantaggio su Krcmar e 28 su Boe. Lagreid si mette dietro all’azzurro con un ritardo di 5 secondi. Bene Christiansen che resta in zona podio.

Terzo giro con Boe che non sbaglia e continua a macinare. Giacomel commette il primo errore di giornata chiudendo il terzo giro a 54 secondi dal norvegese. Krcmar fa 5/5 al poligono e supera Giacomel. Lagreid si mette in testa davanti al suo connazionale con un margine di 3 secondi. Christiansen si porta in seconda posizione

Quarto poligono con Boe che sbaglia e si auto elimina dalla corsa per la vittoria restando in gara per il podio. Christiansen inizia il quarto giro con 23 secondi di vantaggio su Boe in attesa del poligono.

Ultimo giro con Boe che chiude in testa in 48:48.4 con 47 secondi di vantaggio su Giacomel. Si infila tra i due Laegrid con 43 secondi di ritardo da Boe. Christiansen non riesce a superare Boe e si mette in seconda posizione. Lo sloveno Fak impedisce la tripletta norvegese e si prende il gradino più basso del podio. Giacomel 5°.

Qui di seguito la classifica dei primi 10

1. Boe J. 48:48.4

2. Christiansen 48:58.3

3. Fak 49:17.7

4. Laegreid 49:31.2

5. Giacomel 49:36.0

6. Doll 49:44.7

7. Rastorgujevs 50:01.0

8. Krcmar 50:16.1

9. Fillon Maillet 50:32.7

10. Boe T. 50:34.4