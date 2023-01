Scontri tifosi, Casini: “Viminale valuterà misure più stringenti”

“È stato un incontro molto positivo e come Lega Serie A ringraziamo i ministri Piantedosi e Abodi e tutti i partecipanti, compresa la Figc. Il focus? La questione della sicurezza negli stadi e fuori dagli stadi. Sono stati portati dei dati degli ultimi anni, dove emerge che il numero degli scontri è diminuito. Questa collaborazione procederà in modo più intenso”. Queste le parole del presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, al termine dell’incontro istituzionale andato in scena questa mattina in Viminale dopo gli scontri di domenica sull’autostrada A1. “Il Ministero sta valutando l’adozione di misure di prevenzione ancora più stringenti di quelle attuali – ha aggiunto Casini – e procedendo con gli accertamenti sui fatti accaduti. Sono in corso delle valutazioni nell’osservatorio di oggi, ci sarà una riunione e poi le valuterà il ministro dell’Interno”.