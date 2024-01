Bayern Monaco, 30.000 persone all’Allianz Arena per l’ultimo saluto a Franz Beckenbauer

Nel pomeriggio di venerdì 19 gennaio, presso l’Allianz Arena il Bayern Monaco ha salutato per l’ultima volta Franz Beckenbauer. Tanti ospiti e tifosi da tutto il mondo, insieme alle due squadre bavaresi, maschile e femminile – per un totale di 30.000 persone -, hanno preso parte ad una toccante cerimonia commemorativa.

Particolarmente commovente il momento in cui al centro del campo è stata creata una composizione con le ghirlande di fiori provenienti da tutto il mondo. Tra queste, quella della squadra della Coppa del Mondo 1990, della Fifa, dell’Uefa, della Federcalcio bavarese, del Primo Ministro bavarese Markus Soeder, del presidente federale Frank-Walter Steinmeier e del cancelliere federale Olaf Scholz. Anche il presidente del Bayern Monaco, Herbert Hainer, ha voluto ricordare il Kaiser: “Franz era un amico per tutti. Non ha mai dimenticato le sue origini ed è stato un modello per tutte le generazioni. Tutti noi lo ammiravamo“.