Bayern-Kane, media inglesi: l’attaccante rifiuta il rinnovo del Tottenham

Secondo i media inglesi, Harry Kane sarebbe sempre più vicino al Bayern Monaco. L’attaccante del Tottenham, che ha ancora un solo anno di contratto con la squadra inglese, potrebbe trasferirsi sulla panchina dei bavaresi a parametro zero a giugno del 2024. Gli Spurs starebbero cercando un tavolo di confronto con Kane, con l’offerta di alzargli l’ingaggio a circa 17 milioni di euro a stagione. Il giocatore però, non sembra essere disposto a trattare, mentre il Tottenham continua a chiedere almeno 100 milioni per il suo acquisto da parte del Bayern.