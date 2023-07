Lecce, sabato amichevoli contro Riva del Garda e Rovereto

Sabato il Lecce disputerà due gare amichevoli, la prima alle 11:00 contro l’U.S. Riva del Garda, la seconda alle 17:30 contro il Rovereto, ed entrambe avranno luogo a Folgaria. Il tecnico dei giallorossi Roberto D’Aversa, ha infatti deciso di dare spazio a tutti i giocatori presenti al ritiro, facendo in modo da far giocare quanti più calciatori possibili e sfruttare al meglio la possibilità di allenamento data dalle gare amichevoli.