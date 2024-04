Barcellona, Xavi: “Testa al Valencia, non pensiamo alla prossima stagione”

L’allenatore del Barcellona Xavi Hernandez ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Valencia: “Non posso controllare quello che succede fuori, siamo concentrati a blindare il secondo posto. Il Valencia è una squadra difficile da affrontare, sono aggressivi. Baraja sta lavorando bene e ci preoccupa questo al momento, non la preparazione della prossima stagione“. Il tecnico catalano ha proseguito: “Ho tanta voglia, entusiasmo, energia e forza. Stiamo analizzando ciò che ci è accaduto. Dobbiamo dare un extra per non aver fatto i compiti al meglio quest’anno. Ora dobbiamo dare di più. Dobbiamo invertire la situazione e terminare con buone sensazioni. Ci giochiamo la possibilità di competere per un titolo nella prossima stagione“. Xavi ha poi concluso: “La squadra ha continuato ad allenarsi molto bene, con totale sincerità. Abbiamo avuto tempo per allenarci di più. Vedo la squadra molto bene. Io sono entusiasta, emozionato e con tutta l’energia del mondo per preparare la prossima stagione“.