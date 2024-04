Canottaggio, Europei Szeged 2024: quattro medaglie per l’Italia, oro nel singolo pesi leggeri maschile con Torre

La quarta e ultima giornata degli Europei di canottaggio 2024, di scena a Szged, in Ungheria, si è aperta con la finale del singolo pesi leggeri maschili, vinta dall’Italia. Niels Torre è partito bene ma alle spalle del francese Baptiste Savaete, tuttavia è riuscito ad emergere alla distanza e a fare la differenza, finendo per dominare e tagliando il traguardo con un vantaggio di ben 13 secondi sul Belgio (secondo davanti alla Francia).

Italia a medaglia anche nel quattro con P3, dove Greta Elizabeth Muti-SC Olona, Tommaso Schettino-CC Aniene, Marco Frank-VVF Ravalico, Carolina Foresti-RYCC Savoia, Enrico D’Aniello-Fiamme Oro-timoniere hanno ottenuto il terzo posto alle spalle di Gran Bretagna e Francia, piuttosto staccate. Medaglia d’argento per nel quattro senza maschile per Matteo Lodo-Fiamme Gialle, Giovanni Abagnale-Marina Militare, Giuseppe Vicino-Fiamme Oro, Nicholas Kohl-SC Gavirate, costretti a cedere il passo solo alla Gran Bretagna per circa 2.5 secondi. Gli azzurri sono stati però bravi a difendere la seconda posizione dagli attacchi della Francia e della Romania, rispettivamente terza e quarta. Italia di bronzo anche nell’otto femminile, dove dopo una gran bagarre nella seconda parte di gara, le azzurre (Giorgia Pelacchi, Linda De Filippis, Alice Gnatta, Aisha Rocek, Alice Codato, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Veronica Bumbaca, Emanuele Capponi, timoniere) hanno chiuso al terzo posto dietro a Romani e Gran Bretagna.

Non sono arrivate soddisfazioni invece dal due senza maschile, con Davide Comini-Fiamme Oro/SC Moltrasio e Giovanni Codato-Fiamme Oro/SC Gavirate che hanno faticato sin dall’inizio ed hanno chiuso in sesta e ultima posizione in 7.21.21. Successo per la Gran Bretagna in 7.01.54 davanti a Romania e Svizzera. Niente podio neppure nel doppio maschile, dove Luca Rambaldi e Matteo Sartori (Fiamme Gialle) non sono andati oltre il quarto posto in 7.01.72. Mai in lotta per le medaglie, gli azzurri hanno aumentato il ritmo nel finale guadagnando un paio di posizioni e tenendosi alle spalle Norvegia e Grecia. Oro alla Romania, capace di precedere Spagna e Germania.