Barcellona, Xavi squalificato per due giornate dopo le proteste contro l’arbitro

Il Comité de Competición ha squalificato l’allenatore del Barcellona, Xavi per due giornate dopo le proteste rivolte all’arbitro di Getafe-Barcellona. Il tecnico dovrà saltare le prossime due sfide contro Cadiz e Villarreal. Secondo il verbale del direttore di gara, Soto Grado, Xavi è stato espulso per aver “lasciato l’area tecnica con le braccia alzate verso la zona del quarto uomo, protestando apparentemente contro una mia decisione, essendo stato precedentemente ammonito. Una volta espulso, è rimasto nel tunnel degli spogliatoi, ricevendo un richiamo dal delegato di campo per il suo allontanamento”. Come spiega Marca, le successive dichiarazioni di Xavi sull’arbitro e LaLiga per il breve tempo effettivo sono ancora sotto esame del Comité de Integridad de la RFEF. Due giornate di squalifica anche per l’attaccante, Raphinha.