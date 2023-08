Masters 1000 Cincinnati 2023: tutto facile per Medvedev, un nervoso Musetti si arrende

Tutto facile al Masters 1000 di Cincinnati 2023 per Daniil Medvedev contro Lorenzo Musetti, in quella che per l’azzurro era una rivincita rispetto alla sfida di Toronto e che invece si trasforma una settimana dopo in una disfatta: nuovo ko per l’azzurro, stavolta più netto, con il russo che la spunta in due set col punteggio di 6-3 6-2 in appena un’ora e diciassette minuti di gioco, avanzando così agli ottavi di finale. Si ferma invece al secondo turno il cammino del carrarino sul cemento americano, ora testa agli Us Open.

L’azzurro parte come meglio non potrebbe, visto che riesce a strappare subito il servizio al rivale, poi però comincia a faticare tanto al servizio e cede subito il controbreak. Qualche turno in battuta non troppo agevole per Musetti fanno da preludio poi all’ulteriore break in favore di Medvedev, che a quel punto riesce ad alzare il suo livello e a portare a casa il primo set per 6-3. Secondo set che diventa ancora una volta un calvario per il carrarino, visto che per tenere la battuta nel terzo gioco occorre risalire dallo 0-40 dopo un momento di grande nervosismo per il toscano che si lascia andare anche a una frase censurabile, quindi ai vantaggi è 2-1. Ma da qui in avanti sbaglia troppo l’azzurro e Medvedev si fa aggressivo soprattutto sulle seconde, strappando il break nel quinto e nel settimo gioco, andando così a servire per il match senza lasciare scampo a Musetti.