La Liga denuncia il Psg davanti alla Commissione Europea: nel mirino i fondi dal Qatar

Clamoroso in Spagna: la Liga ha sporto una denuncia davanti alla Commissione Europea contro il Psg. Secondo la federazione spagnola, i parigini avrebbe ricevuto delle sovvenzioni dal Qatar che non rispettano il regolamento sui sussidi esteri dell’Unione Europea, ritendendo che gli stessi “abbiano permesso di migliorare la sua posizione competitiva e di generare distorsioni significative in diversi mercati nazionali ed europei”.

Ecco il comunicato della Liga.

“LALIGA, in risposta al nuovo corso d’azione che rappresenta l’inizio dell’applicazione del Regolamento europeo sulle sovvenzioni estere che distorcono il mercato interno (il “Regolamento Sovvenzioni Estere”), ha presentato alla Commissione Europea un documento per denunciare che il I meccanismi di finanziamento del PSG generano una grave distorsione nel mercato interno dell’Unione europea (UE).

Tale norma, applicabile dal 12 luglio 2023, riguarda le sovvenzioni estere, concesse da Stati extra UE a imprese che svolgono un’attività economica nel mercato interno, ivi comprese quelle provenienti da società pubbliche controllate direttamente o indirettamente da uno Stato, compresi anche quelli concessi nel quinquennio antecedente l’applicazione del predetto Regolamento.

Per questo motivo LALIGA ha sporto denuncia ritenendo che il PSG abbia ricevuto sovvenzioni estere dallo Stato del Qatar, che le hanno consentito di migliorare la propria posizione competitiva e di generare significative distorsioni in diversi mercati nazionali ed europei.

Nello specifico, come analizzato nella suddetta denuncia, detto ente ottiene risorse a condizioni non di mercato che distorcono diversi mercati strettamente correlati, consentendo al PSG di assumere i migliori calciatori e allenatori con questi sussidi esteri ben al di sopra delle loro possibilità in un normale scenario di mercato e ottenere un reddito da sponsorizzazioni sportive per cifre che non corrispondono a valori a prezzi di mercato. Circostanza che gli consente di migliorare, invece, il suo rendimento sportivo, oltre ad intaccare la capacità contrattuale dei club rivali.

D’altro canto, questo miglior posizionamento sportivo consentirebbe al PSG di migliorare la propria posizione competitiva anche nei mercati adiacenti alla competizione sportiva (ad esempio, i mercati del marketing audiovisivo delle competizioni o il mercato delle sponsorizzazioni), determinando così un aumento del valore artificiale di il club sul mercato.

Ecco perché LALIGA confida che la Commissione Europea, grazie a questo nuovo strumento normativo, adotterà le misure necessarie per eliminare le distorsioni del mercato come quelle descritte, che danneggiano gravemente l’ecosistema sportivo.”