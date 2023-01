Barcellona, Xavi: “Se non battiamo il Girona è una catastrofe”

“Dobbiamo battere il Girona. Al Barcellona la tranquillità dura due-tre giorni. Conosco bene questo ambiente: se non vinciamo domani, è una catastrofe. Non possiamo abbassare la guardia. Rispetto a un anno fa, ci troviamo in una buona situazione: siamo in testa alla Liga, che è la competizione più giusta, e in semifinale di Coppa del Re dopo aver vinto la Supercoppa”. Lo ha detto l’allenatore del Barcellona, Xavi, in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Girona, prima di soffermarsi sui temi del calciomercato: “Rinnovare Dembelè? È un giocatore fondamentale, è difficile trovare qualcuno come lui nell’uno contro uno. Lo sa il club e lo sa lui. Ha cambiato chip e spero che resti molti anni con noi. Il futuro di Busquets? Non abbiamo parlato ultimamente, per me è uno dei migliori di sempre anche se poco apprezzato dalla critica. La sua è una decisione personale ma spero che resti”.