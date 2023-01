Probabili formazioni Empoli-Torino, ventesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Empoli-Torino, match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I toscani vogliono un’altra vittoria casalinga, i granata cercano continuità dopo l’ultimo successo. Chi riuscirà ad avere la meglio allo stadio Castellani? Appuntamento alle ore 15 di sabato 28 gennaio, diretta tv su Dazn: ecco le possibili scelte dei due allenatori, Paolo Zanetti e Ivan Juric.

QUI EMPOLI – Satriano e Caputo in attacco, Baldanzi favorito su Bajrami per il posto da trequartista nel solito 4-3-1-2 di Zanetti che ritrova Marin dopo la squalifica. Fuori invece Parisi e Henderson per squalifica.

QUI TORINO – Juric non rinuncia al trio Vlasic-Miranchuk-Sanabria, parte dalla panchina Radonjic. Out Djidji per infortunio.

Le probabili formazioni di Empoli-Torino

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Cacace; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano.

Ballottaggi: Baldanzi 60% – Bajrami 40%.

Indisponibili: Haas, Destro, Ismajli, Grassi

Squalificati: Parisi, Henderson

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Schuurs, Rodriguez; Singo, Ricci, Linetty, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.

Ballottaggi: Vlasic 55% – Radonjic 45%; Schuurs 55% – Adopo 45%; Buongiorno 55% – Djidji 45%

Indisponibili: Lazaro, Pellegri, Ilkhan, Lukic, Djidji (in dubbio), Schuurs (in dubbio)

Squalificati: –