Barcellona, Xavi: “Noi meglio del Real Madrid? Lo vedremo a giugno”

Alla vigilia della sfida contro il Maiorca, il tecnico del Barcellona Xavi ha voluto frenare gli entusiasmi dopo la vetta in campionato raggiunta in seguito alla sconfitta del Real nel derby di Madrid: “Non facciamo pronostici. Andiamo di partita in partita e ce ne aspettano di complicate. Se siamo in testa significa che stiamo facendo le cose per bene“. Poi sui blancos l’ex centrocampista ha dichiarato: “Se me l’aspettavo? È stata una grande partita, soprattutto da parte dell’Atletico. Non so se Ancelotti abbia sbagliato qualcosa o no, non voglio mettermi in mezzo. Continuo a pensare che il Real sia una squadra forte e che come tutte le altre abbia anche dei punti deboli. Il Real che si lamenta degli arbitri? Dovete chiederlo a loro, noi lo abbiamo fatto quando ci siamo sentiti danneggiati“.

Sul confronto tra le rose di Barcellona e Real, e sulla presunta superiorità blaugrana, Xavi ribatte: “A giugno si vedrà. Ci sono nella sola Catalogna sette milioni di allenatori che vedono le cose in un modo o nell’altro. Io posso solo dire di essere contento della mia squadra, dei rinforzi, ma senza fare paragoni. Non abbiamo una rosa numericamente molto ampia ma con tanti giocatori che possono occupare più posizioni, molto versatili“. Nelle prossime gare non ci sarà però de Jong: “Per come giochiamo e per il suo livello, è un’assenza pesante. Speriamo di non risentirne. Il rientro? Vediamo dopo la sosta come starà“.