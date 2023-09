Verso Genoa-Roma, Messias: “Sarà una partita tosta. Serve una gara perfetta”

Il turno infrasettimanale è alle porte con Genoa e Roma che avranno modo di sfidarsi nel posticipo di giovedì sera. A parlare della gara fra il Grifone ed i giallorossi è stato Junior Messias, esterno arrivato in estate dal Milan in Liguria. Queste le parole dell’ex Crotone durante la visita effettuata con tutta la squadra al Salone Nautico in corso a Genova.

Messias: “Sto bene, ho già fatto due allenamenti con i compagni e penso che già la prossima gara sarò in panchina. Una partita tosta contro una squadra di grande fisicità e qualità. Dobbiamo fare una gara perfetta cercando di fare i punti che dobbiamo fare. Bisogna fare una partita attenta sfruttando le occasioni quando ci capitano. È l’unico modo di segnare contro queste squadre che si difendono bene. Non è facile, ma noi dobbiamo cercare di fare la nostra partita. Potevamo certamente avere qualche punto in più, negli ultimi minuti c’è stata qualche disattenzione. Dobbiamo resettare per portare a casa punti che sono importanti. Abbiamo avuto un calendario difficilissimo, con squadre forti, e potevamo avere qualche punto in più“.