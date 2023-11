Barcellona, Xavi: “Contro il Porto partita importante, la posta in gioco è alta”

Xavi Hernandez, tecnico del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League 2023/2024 contro il Porto: “Per noi è una partita molto importante, poiché in caso di vittoria ci assicureremmo il primo posto del girone dopo due anni senza la qualificazione agli ottavi. La affrontiamo con grande entusiasmo, sperando che sia una notte magica. La pressione è quella di sempre, in fondo ciò che segna il futuro della stagione sono i risultati. Tra un mese arriverà la Supercoppa e voi (riferito ai giornalisti, ndr) mi direte la stessa cosa, ma mon cambia nulla. La posta in gioco è molto alta perché è una partita molto importante per questa competizione“.

Reduci dal pareggio contro il Vallecano, i catalani sono chiamati a riscattarsi: “A Vallecas abbiamo giocato una buona partita, ma dovevamo vincere. Ci manca molta continuità, come nei 60 minuti della Clàsico. Non abbiamo avuto fortuna con l’arbitraggio, tuttavia questa non vuole essere una scusa. Dobbiamo giocare meglio. C’è da dire che saremmo arrivati ​​più tranquilli senza scivolare a 4 punti dalla capolista, in attesa del Girona“.

“Sto bene, sono carico e più positivo che mai, ma devo esserlo perché sono io che guido questa squadra e credo molto nei giocatori. Ho una fiducia cieca nei giocatori e nello staff. Le critiche ci sono sempre, mi ricordano quello che ho vissuto in passato da calciatore – ha proseguito Xavi – Per fortuna non mi sento solo, perché ho la fiducia del presidente, di Deco e di uno staff fedele alle mie convinzioni. Dobbiamo cambiare mentalità ed essere più concentrati. Abbiamo regalato tanto in questa stagione, mentre l’anno scorso no ed è per questo che abbiamo ottenuto risultati migliori“.