Italia U21, Nicolato convoca anche Calafiori: il difensore parteciperà allo stage di Tirrenia

A pochi giorni dall’inizio dell’Europeo U21 2023, il commissario tecnico della Nazionale Italiana di categoria, Paolo Nicolato, ha deciso di svolgere uno stage dal 7 al 12 giugno presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Tra i convocati del ct ora c’è anche il difensore del Basilea, Riccardo Calafiori, che cercherà di giocarsi le proprie carte per andare a disputare l’Europeo. Per gli azzurrini si tratta di un raduno che precederà l’ufficializzazione della lista dei 23 convocati per la rassegna continentale, prevista per martedì 13.