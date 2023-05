Secondo quanto svelato da Mundo Deportivo, il Barcellona si recherà negli Stati Uniti in estate per la consueta tournée oltreoceano. In attesa del programma ufficiale, il club catalano dovrebbe sfidare a luglio Real Madrid e Juventus, proprio come nel 2022. In più, saranno previste anche altre due amichevoli di lusso contro Milan e Arsenal.