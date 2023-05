Milan, tegola Bennacer: lesione della cartilagine del ginocchio. Stagione finita per l’algerino

Piove sul bagnato per il Milan. Dopo la sconfitta nella semifinale di Champions League contro l’Inter e l’infortunio di Rafael Leao, anche Ismael Bennacer è costretto ad un lungo stop. Il centrocampista algerino, infatti, ha riportato una lesione post-traumatica della cartilagine del ginocchio destro, che necessiterà di un intervento chirurgico. Bennacer, dunque, non potrà prendere parte al derby di Champions di ritorno e tornerà direttamente nella prossima stagione. Ecco il comunicato del Milan: “Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina il centrocampista del Milan Ismael Bennacer hanno evidenziato una lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro. Il giocatore algerino verrà pertanto sottoposto a intervento in artroscopia”.