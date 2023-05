Gravina: “Lo scudetto del Napoli dimostra che le idee valgono più dell’acquisto compulsivo di giocatori”

“Lo scudetto del Napoli è un binomio straordinario di massimizzazione di risultato sportivo ed aspetto economico gestionale. E’ un esempio positivo, come anche il Milan che ormai è una società virtuosa dopo anni difficili”. Queste le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina, nel suo intervento all’evento del Foglio Sportivo a Milano: “E’ prioritario il progetto di una gestione rispetto ad un acquisto compulsivo di calciatori che poi non si rivelano decisivi per il successo. Quando parlo di rapporto tra costi e ricavi, parlo proprio dell’abbattimento del costo del lavoro che ha raggiunto livelli altissimi”.

Sul caso Vlahovic: “Per Lukaku c’era una competenza politica, di etica e di civiltà della quale mi assumo la piena responsabilità, al di là della Figc. È quello che ho fatto e che farò se dovessero verificarsi le stesse condizioni per Vlahovic”.