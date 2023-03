Inter-Juventus 0-1, Materazzi polemizza sui social: “E poi si chiedono il perché”

Il gol di Kostic che ha deciso Inter-Juventus è destinato a far discutere a lungo. In particolare, le polemiche sono indirizzate al controllo di mano di Adrien Rabiot da cui è nato il gol, giudicato regolare sia dall’arbitro Chiffi che dal VAR. Molti tifosi nerazzurri ovviamente non hanno condiviso questa decisione e tra questi c’è anche l’ex difensore Marco Materazzi, che sui social ha postato un fermo immagine dell’azione, scrivendo: “E poi…. si chiedono il perché!!!“. Materazzi ha poi aggiunto, rivolgendosi implicitamente all’arbitro: “avevi la visuale coperta?”