Fiorentina-West Ham, gol di Bonaventura e pareggio viola (VIDEO)

di Giorgio Billone 35

Il video del gol dell’1-1 in Fiorentina-West Ham, finale di Conference League, siglato da Jack Bonaventura. Sponda di Nico Gonzalez per l’accorrente centrocampista dei toscani che controlla la sfera e calcia di controbalzo, trovando l’angoli e la rete che riporta tutto in parità a Praga. In alto ecco il video del gol del pareggio del centrocampista viola.