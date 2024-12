Le probabili formazioni della diciottesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025, che andrà in scena da sabato 28 a lunedì 30 dicembre. Archiviato il turno natalizio, per le venti squadre del massimo torneo italiano è arrivato il momento di focalizzarsi sull’ultima giornata di questo lungo ed intenso 2024. Questa volta non ci saranno anticipi al venerdì, ma si partirà direttamente sabato alle ore 15:00 con la sfida del Castellani tra il sorprendente Empoli di Roberto D’Aversa e il Genoa di Patrick Vieira.

In contemporanea, sempre alle ore 15:00, ci sarà spazio anche per un altro importante scontro diretto per la salvezza tra il Parma di Fabio Pecchia e il Monza di Alessandro Nesta, che ha assolutamente bisogno di fare punti per uscire dalla zona retrocessione. Alle ore 18:00 andrà in scena la gara della Unipol Domus in cui il Cagliari di Davide Nicola proverà a confezionare la grande sorpresa contro la lanciatissima Inter di Simone Inzaghi, che insegue il primo posto in classifica.

Tale posizione è ancora occupata dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che si sta rendendo protagonista di una prima parte di stagione eccezionale: sabato alle ore 20:45 sarà impegnata allo Stadio Olimpico contro la Lazio, in un’altra importante prova di maturità. La domenica sarà aperta alle ore 12:30 dal lunch match del Bluenergy Stadium, in cui l’Udinese guidata da Kosta Runjaic ospiterà il Torino di Paolo Vanoli, che è alla ricerca di maggiore continuità a livello di risultati.

Nel pomeriggio alle ore 15:00 il Napoli di Antonio Conte se la vedrà contro il Venezia di Eusebio Di Francesco, in una sfida che non andrà assolutamente sottovalutata, mentre alle ore 18:00 sarà il momento del big-match dell’Allianz Stadium tra la Juventus di Thiago Motta e la Fiorentina di Raffaele Palladino. In serata un altra grande sfida andrà in scena al Giuseppe Meazza, dove il Milan ospiterà la Roma in uno scontro tra due grandi deluse di questa prima parte del campionato. Lunedì il turno si chiuderà con due posticipi: alle 18:30 Como-Lecce e alle 20:45 Bologna-Hellas Verona.

Serie A, probabili formazioni 18^ giornata

Empoli-Genoa

EMPOLI – D’Aversa ritrova Henderson, che ha scontato un turno di squalifica e dovrebbe tornare titolare in mezzo al campo insieme ad Anjorin, Maleh. In difesa spazio a Goglichidze, Ismajli, Viti, mentre l’attacco a due dovrebbe essere formato da Esposito e Colombo.

GENOA – Vieira ha ridato compattezza al Genoa e dunque non si cambia: l’attacco lo sostiene in toto Pinamonti, Thorsby e Miretti agiranno alle sue spalle. Gollini è tornato, ma c’è ancora Leali tra i pali.

Empoli (3-5-2): Vásquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Maleh, Henderson, Pezzella; Esposito, Colombo

Ballottaggi: Cacace 55% – Grassi 45%

Indisponibili: Ebuehi, Zurkowski, Sazonov, Fazzini, Pellegri

Squalificati: –

Genoa (4-4-2): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj, Thorsby; Zanoli, Pinamonti, Miretti

Ballottaggi: Miretti 55% – Messias 45%

Indisponibili: Malinovskyi, Ekuban, De Winter, Messias, Ahanor

Squalificati: –

Parma-Monza

PARMA – Man a destra, Cancellieri a sinistra, Bonny punta. Emergenza totale in difesa per Pecchia: fuori Circati, Osorio e Valenti da tempo, si aggiungono Valeri e Delprato.

MONZA – Maldini torna in campo dopo la squalifica, insieme a lui Caprari sulla trequarti e Mota unica punta. Dalla panchina il redivivo Petagna, mentre Djuric starà fuori a lungo.

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Leoni, Balogh, Di Chiara; Keita, Sohm; Man, Cancellieri, Mihaila; Bonny

Ballottaggi: Mihaila 55% – Almqvist 45%

Indisponibili: Circati, Osorio, Estevez, Bernabé, Valenti, Charpentier, Kowalski, Valeri, Delprato

Squalificati: –

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Mari, Caldirola; Birindelli, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Mota

Ballottaggi: Caprari 55% – Sensi 45%

Indisponibili: Cragno, Gagliardini, Pessina, Vignato, Djuric

Squalificati: –

Cagliari-Inter

CAGLIARI – Spazio al 3-5-1-1 con Piccoli a guidare l’attacco e Gaetano a supporto. Zortea e Augello i due favoriti sulle corsie laterali. Da valutare Luvumbo.

INTER – I nerazzurri provano a uscire dall’emergenza in difesa e provano a recuperare De Vrij. Lautaro e Thuram agiranno in attacco. Dumfries dal 1′ a destra.

Cagliari (3-5-1-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola, Augello; Gaetano; Piccoli

Ballottaggi: Deiola 55% – Prati 45%

Indisponibili: Luvumbo (in dubbio)

Squalificati: –

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram

Ballottaggi: Barella 55% – Frattesi 45%

Indisponibili: Pavard, Acerbi (in dubbio)

Squalificati: –

Lazio-Atalanta

LAZIO – Classico 4-2-3-1 per Marco Baroni. Castellanos guidal’attacco. Isaksen, Dia e Zaccagni agiranno a supporto. Guendouzi e Rovella intoccabili in mediana. Lazzari, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares in difesa.

ATALANTA – De Roon torna dalla squalifica e affianca Ederson. Ballottaggio tra Retegui ed Ederson. Lookman e De Ketelaere sicuri del posto in attacco.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

Ballottaggi: Dia 55% – Pedro 45%

Indisponibili: Vecino

Squalificati: –

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui

Ballottaggi: Ruggeri 55% – Zappacosta 45%; Retegui 55% – Samardzic 45%

Indisponibili: Scamacca

Squalificati: –

________________________________________________________________________________

Udinese-Torino

UDINESE – Runjaic comincia a recuperare pezzi in mezzo al campo e, dopo Lovric, spera di riavere a disposizione anche Payero e Zarraga. Tra i pali ancora spazio per Sava, complice l’infortunio di Okoye.

TORINO – Adams e Sanabria confermata come coppia d’attacco, mentre a centrocampo potrebbe trovare spazio Ilic, rientrato pienamente a disposizione, insieme a Linetty e Ricci. In difesa Saul Coco rientra dopo aver scontato un turno di squalifica.

Udinese (3-5-2): Sava; Giannetti, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Karlstrom, Atta, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca

Ballottaggi: Atta 55% – Davis 45% (con passaggio al 3-4-1-2 e Thauvin dietro le punte)

Indisponibili: Okoye, Zarraga, Payero (in dubbio), Davis

Squalificati: –

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Linetty, Ricci, Ilic, Sosa; Adams, Sanabria.

Ballottaggi: Walukiewicz 55% – Maripan 45%

Indisponibili: Zapata, Schuurs, Ilkhan,.

Squalificati: –

Juventus-Fiorentina

JUVENTUS – Motta ritrova Cambiaso dal 1′, Koopmeiners pare recuperato e ritornerà sulla trequarti, mentre Nico Gonzalez contro la sua ex squadra è in ballottaggio con Conceicao.

FIORENTINA – Kean da ex contro la Juve con le chiavi dell’attacco, Gudmunddson e Colpani sulla trequarti. Linea mediana rinforzata da Mandragora con Beltran verso la panchina. Dietro ritorna Dodò dalla squalifica.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; McKennie, Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic

Ballottaggi: McKennie 55% – Thuram 45%; Conceicao 55% – Nico Gonzalez 45%

Indisponibili: Bremer, Cabal, Milik, Rouhi, Douglas Luiz, Weah

Squalificati: –

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Mandragora, Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson; Kean

Ballottaggi: Mandragora 55% – Beltran 45%

Indisponibili: Bove

Squalificati: –

Milan-Roma

MILAN – Da valutare le condizioni di Pulisic, Morata e Musah. Theo Hernandez verso il ritorno dal 1′. Fonseca perde Rafa Leao, al suo posto è pronto Chukwueze.

ROMA – Celik potrebbe partire dal 1′, ma è in ballottaggio con El Shaarawy. Dybala e Dovbyk in attacco. Mancini, Hummels e Ndicka in difesa. Kone e Paredes in regia.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Royal, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Chukwueze; Morata

Ballottaggi: Pulisic 55% – Loftus Cheek 45%; Musah 55% – Jimenez 45% (con Chukwueze a destra)

Indisponibili: Bennacer, Okafor, Florenzi, Pulisic (in dubbio), Musah (in dubbio), Loftus Cheek (in dubbio)

Squalificati: –

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Kone, Paredes, Angelino; Dybala, Saelemaekers; Dovbyk

Ballottaggi: Celik 55% – El Shaarawy 45% (con Saelemaekers a destra)

Indisponibili: Cristante (in dubbio)

Squalificati: –

Como-Lecce

COMO – Fabregas dovrebbe schierare Cutrone al centro dell’attacco, mentre Belotti dovrebbe partire dalla panchina. In mezzo al campo spazio a Sergi Roberto e Da Cunha.

LECCE – Giampaolo deve ancora fare i conti con un’emergenza in difesa a causa delle assenze di Gaspar e Bonifazi, a cui si aggiunge quella dello squalificato Guilbert. Da valutare la situazione di Pelmard, che è fuori rosa. In attacco spazio a Morente, Krstovic e Pierotti.

Como (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Barba; Sergi Roberto, Da Cunha; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone

Ballottaggi: Cutrone 65% – Belotti 35%

Indisponibili: Perrone, Moreno

Squalificati: –

Lecce (4-3-3): Falcone; Kaba, Baschirotto, Jean, Dorgu; Rafia, Ramadani, Coulibaly; Morente, Krstovic, Pierotti.

Ballottaggi: Pelmard 55% – Pierotti 45% (con Dorgu terzino)

Indisponibili: Burnete, Bonifazi, Marchwinski, Banda, Gallo, Gaspar, Pelmard (in dubbio)

Squalificati: Guilbert

________________________________________________________________________________

Bologna-Verona

BOLOGNA – Spazio al 4-2-3-1 con Pobega confermatissimo in mediana dopo l’ottima prestazione di Torino. Ballottaggio tra Dallinga e Castro con l’olandese – reduce dal gol ai granata – favorito.

VERONA – Nel 3-5-1-1 Tengstedt è in vantaggio su Sarr. Suslov – il migliore in campo contro il Milan – agirà a supporto dell’unica punta. Tchatchoua e Lazovic sulle fasce.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Ferguson, Odgaard; Dallinga

Ballottaggi: Dallinga 55% – Castro 45%; Ferguson 55% – Karlsson 45%

Indisponibili: El Azzouzi, Aebischer, Ndoye, Cambiaghi

Squalificati: –

Verona (3-5-1-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Kastanos, Belahyane, Duda, Lazovic; Suslov; Tengstedt

Ballottaggi: Duda 55% – Serdar 45%

Indisponibili: Harroui, Frese, Cruz

Squalificati: –