Nuoto artistico, Mondiali Doha 2024: Cina oro nel libero a squadre, Italia quinta ma con il pass olimpico

Non arriva una medaglia, ma l’Italia del nuoto artistico può comunque sorridere quest’oggi all’Hamad Aquatic Centre. Dai Mondiali 2024 di Doha ariva infatti quello che eraa l’obiettivo primario alla vigilia della manifestazione iridata, ovvero staccare il pass per i Giochi di Parigi 2024. Nella finale del libero a squadre, le otto etoile azzurre non deludono le attese e riescono nell’intento, qualificando quindi alle prossime Olimpiadi sia la squadra che – automaticamente – anche il duo. Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino chiudono al 5° posto totalizzando un punteggio di 282.4312 nell’atto conclusivo, con 111.3500 di elementi, 171.0812 di impressione artistica e riuscendo ad evitare basemark in una prova in cui comunque non sono state perfette in alcuni elementi acrobatici.

Il podio è quasi identico a quello di pochi mesi fa nell’ultima edizione di Fukuoka. A prendersi l’oro è una Cina stratosferica, in grado di chiudere a 339.7604, sbaragliando la concorrenza. Medaglia d’argento per il Giappone, che invece si ferma a 315.2229. A salire sul terzo gradino del podio sono gli Stati Uniti, che con il loro 304.9021 riescono ad avere la meglio di poco sulla Spagna (302.8228). Grande sconfitta di giornata è l’Ucraina, bronzo lo scorso anno a Fukuoka, che mette in atto un esercizio davvero pieno di errori e non riesce a fare meglio del nono posto.