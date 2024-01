Atp Montpellier 2024, niente main draw per Zeppieri: cede a Svrcina nel turno di qualificazione

Sfuma l’accesso al tabellone principale dell’ATP 250 di Montpellier per Giulio Zeppieri. Il tennista di Latina, che era reduce dalla splendida performance agli Australian Open, al turno decisivo delle qualificazioni cede con il punteggio di 6-3 3-6 7-5 al ceco Dalibor Svrcina, n°194 del ranking mondiale.

Dopo una falsa partenza, subendo il break in apertura, il primo set ha visto un ottimo Zeppieri rimontare e imporsi strappando due volte il servizio all’avversario. Nella seconda frazione un altro break nella prima fase in favore di Svrcina, questa volta non recuperato dall’azzurro, che al quarto set point è stato poi costretto ad alzare bandiera bianca. Zeppieri va subito sotto di un break anche nel terzo set, ma sul 5-4 il ceco non sfrutta quatro match point con il servizio e lo cede per il 5-5. Le speranze di rimonta, però, durano poco per il nostro: nell’undicesimo gioco un altro break porta di nuovo Svrcina a servire per il match e questa volta chiude a zero per 7-5.