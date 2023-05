Barcellona, Laporta vede il trionfo: “Spero di vincere domani. Il club è salvo”

“Spero di vincere la Liga questa domenica”. Lo ha detto il presidente del Barcellona Joan Laporta parlando con gli azionisti della società blaugrana alla vigilia del match point per il titolo. “Una Liga conseguita con sforzi, compromessi, lavoro e talento, ma soprattutto grazie al vostro appoggio. Potete stare tranquilli, il club sarà sempre vostro, dei nostri soci. Il Barcellona è un sentimento invincibile e non si compra. Abbiamo ricevuto attacchi da chi non vuole che le cose vadano bene, ma abbiamo lavorato duramente per salvare il club dalla rovina economica. Stiamo recuperando, ma il club è salvo. Dobbiamo stare attenti a non tornare alla situazione che abbiamo ereditato”, ha aggiunto il numero 1 della squadra blaugrana, impegnata domenica contro i rivali dell’Espanyol.