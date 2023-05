Day 6 sabato Internazionali d’Italia 2023, pioggia protagonista: incontri sospesi

La pioggia fino a questo momento non aveva creato danni a questa prima settimana di Internazionali d’Italia, ma le cose potrebbero cambiare. Oggi la giornata è decisamente nuvolosa sopra il Foro Italico e al momento non si gioca. Gli incontri erano stati inizialmente posticipati dalle 11:00 alle 11:30 ma sono riusciti ad entrare in campo solamente Andrey Rublev e Alex Molcan per giocare un game prima della sospensione. Ovviamente slitta tutto il programma in attesa di nuove comunicazioni e di migliori condizioni metereologiche, soprattutto. Seguiranno aggiornamenti.