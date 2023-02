Basket, qualificazioni Europei femminili 2023: domani le azzurre sfidano il Lussemburgo

L’Italbasket femminile torna in campo domani in Lussemburgo nel penultimo impegno delle qualificazioni gli Europei 2023. Le azzurre sono già certe della loro presenza alla prossima rassegna continentale, in programma dal 15 al 25 giugno in Slovenia e Israele, ma daranno comunque il massimo per ottenere un sorteggio più agevole dei gironi. La squadra allenata da Lino Lardo è partita oggi da Roma. In serata, dopo la seduta di allenamento prevista per il tardo pomeriggio, lo staff tecnico deciderà le 12 atlete che scenderanno in campo domani.

L’Italia è certa della qualificazione, mentre il Lussemburgo ha ancora una piccola speranza: per riuscire a conquistare un posto agli Europei devono vincere tutti e due gli ultimi match.

“Sono tanti i motivi per i quali queste due partite sono importanti, per noi – ha detto il ct Lino Lardo –. Ci teniamo a concludere il girone imbattuti e vogliamo migliorare il nostro Ranking in vista dell’Europeo. Il Lussemburgo è in crescita, a novembre ha giocato due ottime partite reggendo il confronto con la Slovacchia e poi dominando in trasferta la Svizzera. Le loro speranze di qualificazione non sono del tutto tramontate, un motivo in più per approcciare questa partita con attenzione. Come sempre le ragazze si sono presentate al raduno con entusiasmo e di questo siamo molto contenti: affrontiamo gli ultimi due impegni ufficiali prima dell’Europeo, un’occasione preziosa per consolidare mentalità e spirito di gruppo”.