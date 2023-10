Barcellona, Gundogan: “Non sono venuto qui per perdere partite in questo modo”

Il Barcellona ha perso in rimonta il Clasico contro il Real Madrid 2-1. Decisiva la doppietta del fenomeno Bellingham nel secondo tempo che ha risposto alla rete iniziale di Gundogan. Il centrocampista tedesco ha commentato così il ko: “Non voglio dire cose che non dovrei. Nello spogliatoio c’è delusione, ma mi aspettavo ancora più rabbia e rammarico per una sconfitta del genere in una partita cosi importante. Non sono venuto qui per perdere partite in questo modo”.