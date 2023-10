Pallone d’oro: Messi e Haaland favoriti, Barella unico italiano

Domani, lunedì 30 ottobre, dalle ore 20.30, sul canale 20, in diretta dal Theatre du Chatelet di Parigi, spazio alla cerimonia di consegna della 67esima edizione del Pallone d’Oro. Sono 30, le stelle in lizza per aggiudicarsi il premio individuale più prestigioso del calcio internazionale. I favoriti sono Lionel Messi, che ha trascinato l’Argentina sul tetto del mondo, e Erling Braut Haaland, che ha conquistato il Triple con il Manchester City. Uno solo, il rappresentante italiano, l’interista Nicolò Barella. Tre, invece, i giocatori che militano nella Serie A: Kvaratskhelia e Osimhen, del Napoli, e Lautaro Martinez, dell’Inter. La lista completa dei finalisti, rivelata da France Football, periodico ideatore e organizzatore del premio, è composta da: Lionel Messi, Erling Haaland, André Onana, Josko Gvardiol, Karim Benzema, Jamal Musiala, Mohamed Salah, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Randal Kolo Muani, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Emiliano Martinez, Khvicha Kvaratskhelia, Ruben Dias, Nicolo Barella, Yassine Bounou, Martin Odegaard, Julian Alvarez, Ilkay Gundogan, Vinicius Junior, Rodri, Lautaro Martínez, Antoine Griezmann, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Kim Min-jae, Victor Osimhen, Luka Modric e Harry Kane.