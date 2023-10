WTA Elite Trophy Zhuhai 2023, Haddad Maia batte Zheng in finale: primo titolo del 2023

Beatriz Haddad Maia vince il “WTA Elite Trophy Zhuhai”, battendo 7-6(11) 7-6(4) Qinwen Zheng dopo due ore e 51 minuti in finale. Si tratta del primo titolo del 2023, e il primo in carriera sul duro, per la tennista brasiliana che chiude il torneo senza perdere un set. Ci è andata vicina però in un tie break d’apertura tiratissimo. Zheng è la prima a mettere la firma sul break nel quinto gioco. La cinese salva due palle break nel sesto game, ma all’ottavo gioco è costretta a cedere la battuta. Gli errori al servizio diminuiscono e si va al tie break, chiuso sul 13-11 dopo che la cinese aveva sprecato tre occasioni per chiudere. Equilibrato anche il secondo set. Stavolta è Zheng a cedere per prima il servizio (a zero), ma la 21enne di Shiyan risale e, dopo un altro scambio di break, si va nuovamente al tie break. Zheng sale 2-0, ma la brasiliana vince sei dei successivi sette punti. Haddad Maia ha tre match point e al secondo chiude la contesa.