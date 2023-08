Barcellona, si ferma Pedri: il centrocampista rischia almeno un mese di stop

Il Barcellona perde per infortunio Pedri, che ha subito una lesione al quadricipite destro e anche se il club non specifica i tempi di recupero rischia fra le quattro e le sei settimane di stop. Il centrocampista della Nazionale spagnola sarà certamente assente nelle due partite di Liga contro Villarreal (domenica) e Osasuna (3 settembre) e anche nei due impegni della Spagna nelle qualificazioni a Euro2024 contro Georgia (8 settembre) e Cipro (12 settembre). Le due date possibile per il ritorno in campo di Pedri sono il 17 settembre contro il Betis o più verosimilmente il 24 contro il Celta Vigo.