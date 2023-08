Liverpool, Salah strizza l’occhio all’Arabia Saudita: guadagnerebbe più di Cristiano Ronaldo

A poche settimane dal termine di questa finestra di calciomercato, l’Arabia Saudita sembra avere ancora qualche colpo in canna. Secondo quanto raccolto da Relevo, l’Al Ittihad avrebbe infatti incassato il sì di Mohamed Salah, che potrebbe dunque lasciare il Liverpool. Tra i motivi che spingerebbero l’egiziano a trasferirsi in Medio Oriente, la prospettiva di giocare in un paese musulmano, ma soprattutto uno stipendio da capogiro. L’Al Ittihad, che ha già incontrato i rappresentanti di Salah a Doha (Qatar), è infatti pronto a garantire al giocatore il salario più alto di tutta la lega. Non sono state ancora svelate le cifre precise, tuttavia Momo andrebbe a guadagnare persino più di Cristiano Ronaldo, che attualmente percepisce 200 milioni di euro all’anno.