Atalanta, Palomino recuperato dall’infortunio: ma non è ancora in condizione per Frosinone

L’Atalanta, in vista della seconda giornata di campionato contro il Frosinone, dovrà fare a meno di El Bilal Touré e probabilmente anche di Josè Palomino. Il difensore ha recuperato dalla lesione muscolo/tendinea di tipo 4 con riscontro di rottura del tendine distale del muscolo semitendinoso destro e si sta allenando in gruppo da martedì pomeriggio, ma non è ancora al massimo della condizione. Rafael Toloi dovrebbe tornare regolarmente a disposizione di Gian Piero Gasperini, mentre Brandon Soppy resta in attesa di conoscere il proprio futuro. Per quanto riguarda la probabile formazione si va verso la conferma quasi titole dell’undici visto in campo contro il Sassuolo.