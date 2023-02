Serie A, nella 23esima giornata la campagna contro la violenza sulle donne

Al via la sesta edizione della campagna di sensibilizzazione nazionale contro la violenza sulle donne #unrossoallaviolenza con la partecipazione della Lega Serie A. Anche quest’anno quindi i calciatori e gli arbitri della 23esima giornata scenderanno in campo con un segno rosso sul viso. In ogni stadio il podio portapallone e la lavagna luminosa per le sostituzioni saranno personalizzati con l’adesivo dell’iniziativa, mentre sui maxischermi sarà trasmesso lo spot della campagna. “È fondamentale continuare a tenere sempre molto alta l’attenzione su questo fenomeno drammatico, non solo a novembre, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, ma ogni singolo giorno dell’anno”, ha dichiarato il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini.

“Per questo – ha aggiunto Casini – abbiamo deciso di promuovere la nostra campagna anche al di fuori del consueto contesto, per ricordare a tutti che la violenza di genere si combatte quotidianamente e che tutti dobbiamo schierarci in prima linea in difesa delle donne vittime di questi atti deprecabili. Voglio ringraziare i nostri club, i calciatori e gli arbitri che ancora una volta dimostrano grandissima disponibilità e con il loro esempio aiutano a sensibilizzare tutti rispetto a questo tema così importante. Ormai da sei anni coloriamo di rosso tutti i campi per le iniziative di #unrossoallaviolenza, e continueremo a rafforzarle, finché ci saranno donne che hanno bisogno di essere difese e alle quali dimostrare che non sono sole”. “Se è vero che tanta sensibilizzazione in questi anni ha portato un aumento della consapevolezza rispetto alle cause scatenanti, è pure vero che c’è ancora tanto da fare – ha commentato Marco Chiesara, presidente di WeWorld – Credo che la campagna ‘Un Rosso alla Violenza’, organizzata grazie alla Lega Serie A, sia cruciale per il nostro lavoro per il movimento straordinario che si crea e che può innescare un vero cambiamento culturale, ne abbiamo fortemente bisogno”.