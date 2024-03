LIVE – Arnaldi-Shapovalov, terzo turno Masters 1000 Miami 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Arnaldi-Shapovalov, incontro valevole per il terzo turno del Masters 1000 di Miami 2024 (cemento outdoor). Obiettivo ottavi di finale per il tennista sanremese, che dopo la vittoria all’esordio contro Fils, si è ripetuto al secondo turno contro Bublik. Matteo è atteso adesso da un altro impegno ostico, contro un avversario in grande ripresa. Shapovalov sta infatti tornando ai suoi livelli dopo l’infortunio ed al secondo turno lo ha ribadito estromettendo un avversario del calibro di Tsitsipas. Arnaldi e Shapovalov si affronteranno per la prima volta in carriera. Sportface.it seguirà il match di terzo turno tra Arnaldi e Shapovalov, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come terzo incontro di giornata dalle ore 16.00 italiane (le 11.00 locali) sul Court 5.

