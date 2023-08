Atp Los Cabos 2023, Coric frastornato: vince il match alle 3 di notte ma non se ne rende conto (VIDEO)

di Antonio Sepe 1

Il video della reazione di Borna Coric, che ha vinto il suo match di quarti di finale nel torneo di Los Cabos 2023 ma non se n’è reso conto. Giocare a tennis in piena notte non è mai facile, ma in tornei come l’Atp 250 messicano in cui si inizia a giocare tardi per via del caldo succede spesso. Le “vittime sacrificali” stavolta sono stati il croato Coric e il bielorusso Ivashka, scesi in campo ben oltre la mezzanotte per contendersi un posto in semifinale contro Tsitsipas.

A trionfare, come da pronostico, è stato Coric in due set, tuttavia ci ha messo parecchio tempo per realizzarlo. Dopo aver vinto il punto è infatti tornato a fondo campo per prendere un asciugamano. Richiamato a rete dall’arbitro, con il suo avversario pronto a stringergli la mano, ha continuato a non capire cosa stesse accadendo. Solo quando è finalmente apparso tutto chiaro si è sciolto in un sorriso ed ha salutato cordialmente Ivashka.