Atletico Madrid, Simeone: “Var? Forse pensano che siamo tutti stupidi”

Non è un momento facile quello che sta vivendo la classe arbitrale spagnola. L’ultima partita tra Real Madrid e Almeria ha contribuito ad alimentare le polemiche sull’operato degli arbitri, non solo per il discusso episodio del mani di Vinicius, ma anche per alcuni audio ‘rubati’ nella sala dell’addetto var. Sull’episodio è intervenuto anche l’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Simeone: “Cos’è che non va nel Var? È difficilissimo dirlo – ha detto alla vigilia del match col Siviglia in Coppa del Re -. Gli arbitri stanno attraversando un momento di grande pressione, certo. Il VAR migliora il loro rendimento, ma allo stesso tempo li espone maggiormente, è la realtà. Poi sugli audio possiamo discutere: il problema non sono gli audio che trapelano, ma quello che succede. Forse pensano che siamo tutti stupidi e questo ci fa arrabbiare”. Tornando a parlare di campo, Simeone promuove la sua rosa: “Vedo la squadra crescere, migliorare in alcune cose specifiche. Ma dobbiamo ancora migliorare partita dopo partita come sempre”.