Slalom maschile Schladming 2024: Strasser concede il bis, battuto Haugan. Sala in top 10, inforcata per Vinatzer

Linus Strasser trionfa sulla celebre Planai, conquistando lo slalom maschile di Schladming 2024, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. La sesta gara della stagione tra i pali stretti va al tedesco, che concede il bis dopo il successo nell’ultimo slalom disputato a Kitzbuehel, riuscendo in un’impresa che alla Germania mancava dal gennaio 1990 con Armin Bittner (curiosamente, la sua seconda affermazione arrivò proprio a Schladming).

Sfuma la prima vittoria stagionale per la Norvegia, con Timon Haugan protagonista di un’ottima prova ma solo secondo al traguardo. Sfuma anche il primo podio in carriera per Marc Rochat, beffato per soli 6 centesimi da un solido Clement Noel. Giornata più che positiva anche per il padrone di casa Manuel Feller, leader della classifica di specialità e capace di ottenere punti preziosi per allungare sui rivali. Per quanto riguarda gli azzurri, Tommaso Sala guadagna quattro posizioni e si garantisce la top 10, chiudendo in nona posizione. Mastica amaro invece Alex Vinatzer, quinto al termine della prima manche ma incapace di portare a termine la seconda prova a causa di un’inforcata.

CLASSIFICA FINALE

L. Strasser (GER) 1:45.20 T. Haugan (NOR) +0.28 C. Noel (FRA) +1.02 M. Rochat (SUI) +1.08 M. Feller (AUT) +1.14 H. Kristoffersen (NOR) +1.15 K. Jakobsen (SWE) +1.29 D. Yule (SUI) +1.32 T. Sala (ITA) +1.78 F. Gstrein (AUT) +1.79

DNF A. Vinatzer (ITA)