Atletico Madrid, Simeone: “Inter? Penso alla semifinale di Copa del Rey contro l’Athletic Bilbao”

L’obiettivo attuale del tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone è la semifinale di ritorno di Copa del Rey contro l’Athletic Bilbao al San Mames: “Penso solo all’Athletic, per l’Inter ci sarà tempo. Arrivare in finale di Coppa sarebbe importante per noi, per i tifosi e per il club. Sappiamo che ci aspetta un ambiente caldo e che loro ci aggrediranno in campo sin dall’inizio come sempre accade quando si gioca in casa del Bilbao, un rivale duro che sta disputando una buonissima stagione“. Non sarà facile, perché i Colchoneros partono con lo svantaggio dello 0-1 subito nella gara d’andata, ma in caso di rimonta sarebbero di gran lunga favoriti in finale contro il Mallorca. Simeone ha poi ufficializzato l’assenza di Griezmann, che dovrebbe tornare a disposizione contro l’Inter: “Non ci sarà domani, ha lavorato tanto e abbiamo bisogno che recuperi bene, chi giocherà al suo posto lo sostituirà al meglio“.