Atletico Madrid, Cerezo sul recupero di Griezmann: “Deciderà lui se giocare”

Il presidente dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Marca in cui ha parlato del recupero di Griezmann per la gara di domani con l’Athletic Bilbao in Copa del Rey: “Davvero non lo so, è stata una sfortuna che abbia avuto questo infortunio alla caviglia. E credo che se lui si considera bene e ritiene di dover giocare, allora giocherà. Griezmann è uno dei migliori giocatori d’Europa e siamo fortunati che giochi con noi. È un valore forte e per la squadra è un tassello fondamentale“. Per quanto riguarda la Champions, il numero uno dei Colchoneros ha dichiarato: “Visto che non abbiamo avuto fortuna con gli infortuni, vediamo se saremo fortunati con il recupero dei giocatori. Eliminare l’Inter o l’Athletic? Prima eliminiamo qualcuno, meglio è. Ma ora non dobbiamo pensarci“.