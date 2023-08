Alcaraz-Shelton stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Toronto 2023

Carlos Alcaraz affronterà Ben Shelton al secondo turno del Masters 1000 di Toronto 2023, torneo di scena nella città nordamericana dal 7 al 13 agosto. A distanza di meno di un mese dal trionfo a Wimbledon – ed escludendo la breve parentesi della Hopman Cup di Nizza – torna in campo il numero uno del ranking mondiale. Il giovane fenomeno spagnolo punta alla difesa del titolo agli Us Open e la sua campagna nordamericana parte dal Canada, dove sfida Ben Shelton all’esordio. Il potente tennista statunitense non sta vivendo una stagione particolarmente positiva e sta provando ad assestarsi sul circuito maggiore dopo gli exploit del 2022, ma ha nelle corde il tennis per dare vita ad un entusiasmante incontro sul Centrale nella sessione serale di oggi.

Alcaraz e Shelton si sfideranno nella notte italiana tra mercoledì 9 e giovedì 10 agosto all’01:00 italiana. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento canadese attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match e tutto il torneo nordamericano, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.