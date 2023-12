Durante la mattinata, Repubblica ha reso noto che Gerry Cardinale e l’AD Giorgio Furlani si sarebbero recati in Bahrain per incontrare un gruppo di investitori arabi in vista di un riassetto della società rossonera. Secondo la testata, le indiscrezioni provengono dal Medio Oriente e potrebbero portare ad uno scossone all’interno del club.