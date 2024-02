Aston Villa, Zaniolo sparito dai radar: meno di un’ora in campo nel 2024 in Premier

Diciassette presenze, un gol, zero assist, 19 tiri, 5 cartellini gialli. È questa in numeri l’avventura di Nicolò Zaniolo fin qui in Premier League con la maglia dell’Aston Villa. Unai Emery, dopo avergli affidato sette maglie da titolare in campionato da agosto a dicembre, lo ha utilizzato con il contagocce. L’ex attaccante della Roma, in prestito ai Villans dal Galatasaray, ha giocato complessivamente 57 minuti nel 2024 in Premier, mentre in FA Cup ha visto il campo contro il Middlesbrough e nel doppio confronto col Chelsea, ma senza mai partire da titolare. Troppo poco per sperare nel riscatto dell’Aston Villa, che in estate per assicurarsi le sue prestazioni dovrebbe spendere 27 milioni nelle casse del Galatasaray. Ma il minutaggio attuale non aiuta Zaniolo nemmeno in ottica Euro 2024. La concorrenza è feroce e Luciano Spalletti in queste settimane deve preparare le convocazioni per i test negli Stati Uniti contro Venezuela ed Ecuador (21 e 24 marzo). Un aiuto può arrivare dall’Europa, in Conference League. Zaniolo – che nel 2022 segnò il gol decisivo per la vittoria della Roma in finale contro il Feyenoord – fin qui ha giocato tre partite su sei da titolare nel torneo, segnando una rete (contro il Zrinjski Mostar). Agli ottavi di finale l’Aston Villa dovrà vedersela contro l’Ajax. Quasi una finale anticipata, un’occasione speciale per chi una finale di Conference l’ha già decisa.