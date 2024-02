Basket, qualificazioni Europei 2025: domani l’Italia sfida l’Ungheria

L’Italbasket è pronta alla prossima sfida nel percorso di qualificazione agli Europei 2025. Il 25 febbraio alle ore 18:00, gli azzurri scenderanno sul parquet di Szombathely contro l’Ungheria. La squadra rivale, che giocherà in casa, deve rispondere al k.0. contro l’Islanda, match in cui è stata battuta in rimonta. Tra le file ungheresi si ritrovano ex militanti in Serie A1, come Mikael Hopkins (Reggio Emilia), Akos Keller (Orlandina) e David Vojvoda (Reggio Emilia). Giampaolo Ricci parla della sfida: “Sappiamo quanto sia importante questa gara per la qualificazione. L‘Ungheria è una squadra ostica e temibile nel reparto esterni. Siamo concentrati su di noi perchè vogliamo allungare questo periodo positivo iniziato nello splendido clima di Pesaro. Il pubblico è stato straordinario. Quello che respiriamo all’interno del gruppo è esattamente quello che esprimiamo all’esterno. E’ tutto vero: stiamo bene insieme e si vede”. L’Italia saluta Flaccadori, Melli, Spagnolo e Tonut, ma guadagna la presenza di Davide Casarin, seconda volta per lui in maglia azzurra.