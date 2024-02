Roma: Pellegrini a parte, Dybala lavora in gruppo

Dopo aver staccato il pass per gli ottavi di finale di Europa League, la Roma è pronta a rituffarsi nel campionato: lunedì all’Olimpico arriva il Torino, per una sfida che dirà molto sulle ambizioni europee dei giallorossi. Gli impegni sono tanti e la fatica inizia a farsi sentire, ma De Rossi sa che non c’è tempo da perdere, e per questo ha convocato la squadra a Trigoria per il consueto allenamento. Sessione nella quale, il tecnico, ha dovuto fare a meno sia di Lorenzo Pellegrini, impegnato in un lavoro individuale, sia di Diego Llorente. Il difensore è rimasto a riposo per smaltire il duro colpo rimediato giovedì contro il Feyenoord. Il resto della squadra ha svolto regolarmente l’allenamento: buone notizie arrivano da Chris Smalling che, dopo il lungo stop, sembra ormai definitivamente recuperato. In gruppo anche Paulo Dybala, giocatore ritrovato con De Rossi, almeno dal punto di vista della continuità, che però contro i granata potrebbe accomodarsi almeno inizialmente in panchina.