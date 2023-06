Whatsapp, Facebook e Instagram in down: ecco perché non funzionano

Whatsapp, Facebook e Instagram sono in down da oltre un’ora. Tantissime segnalazioni sono arrivate dall’Italia, ma anche da altri paesi, per quanto riguarda i tre social network del gruppo Meta per una serie di disservizi di entità importante. Sia da pc che da app molti utenti riscontrano difficoltà di accesso e navigazione e così si attende che la situazione possa rientrare e il ripristino del normale funzionamento. Downdetector è stato preso d’assalto per le proteste degli utenti, mentre dall’azienda non è arrivata alcuna comunicazione.